Obbligo vaccinale per il personale sanitario: 135 denunce | Video

L'attività dei Nas proseguirà con ulteriori servizi di controllo sull’osservanza delle varie tipologie di green pass ed il rispetto degli obblighi vaccinali, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e locale. Tra gli interventi si segnalano quelli dei Nas di Catania che hanno scoperto e sanzionato un dirigente medico operante presso il Servizio di continuità assistenziale – Guardia Medica – di un paese in provincia di Messina, nonostante fosse in possesso di green pass scaduto di validità per non essersi sottoposto alla terza dose di vaccino anti Covid-19 entro i termini previsti e un dirigente medico di oncologia, in servizio presso il presidio ospedaliero di Caltagirone (CT), è stato sanzionato per aver esercitato la propria professione in difetto della prevista vaccinazione per Covid-19.