Occupato il Rettorato, studenti contestano e bloccano il convegno sulla disforia di genere

Un gruppo di studenti ha bloccato un convegno organizzato dall'associazione "Scienza e vita" occupando il Rettorato dell'università, dove l'iniziativa era in corso ed esponendo striscioni con la scritta "Fuori la transfobia da UniCt!". Ai lavori, su 'La disforia di genere nei minori e la carriera alias negli istituti scolastici: questioni mediche, antropologiche e giuridiche', era prevista anche la presenza della senatrice Paola Binetti, di medici e di giuristi. Secondo i manifestanti dal convegno è stata "esclusa de la comunità studentesca e le persone Lgbtq dalla possibilità di esprimersi sullo stesso piano, eppure siamo noi le dirette interessate di questa discussione e proprio quello che dovrebbe essere un luogo di formazione e crescita si presta invece a narrazioni discriminatorie e contro la libertà delle persone". Dopo la chiusura anticipata del convegno e lo sgombero dell'aula, gli studenti sono rimasti nell'aula magna del rettorato in assemblea permanente, fissando appuntamento pubblico domani alle 9 davanti il rettorato.

A commentare quanto successo oggi, il responsabile del dipartimento giustizia avvocato Salvatore Litrico, tra i relatori del convegno. "Avrei voluto prendere parte al convegno dal titolo “La disforia di genere nei minori e la carriera 'alias' negli istituti scolastici: questioni mediche, giuridiche ed antropologiche” che si sarebbe dovuto tenere oggi pomeriggio e domani mattina nell’aula magna del Rettorato con la partecipazione di illustri relatori - dichiara Litrico - ma purtroppo la presenza massiccia e ben organizzata di una sessantina di persone (alcuni ragazzi e molti no) ne hanno impedito l’inizio, occupando nel vero senso del termine l’aula magna, salendo sulle poltrone e sbandierando striscioni con slogan ostili ed intonando cori da stadio contro i relatori, le associazioni che avevano organizzato il convegno, dando dei fascisti agli uni ed alle altre e persino contestando la presenza dell’Arcivescovo, invitato per i saluti, e qualche sacerdote anch’egli presente; insomma dando chiara ed evidente dimostrazione, con il loro comportamento, di cosa volessero intendere apostrofandoli come fascisti". "Dopo circa due ore di inutili tentativi di richiamo a toni civili e proposte di confronto, furti di microfoni per leggere dichiarazioni contro i relatori e le associazioni promotrici dell'evento - continua l'avvocato - nella disarmante inerzia dell'Istituzione (l'Università) che ospitava il convegno, lo stesso è stato sospeso e l’aula magna lasciata all’occupazione dei contestatori che hanno poi esposto le loro lenzuola anche fuori dalle finestre che affacciano su piazza Università".