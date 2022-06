Omicidio di Elena Del Pozzo, proseguono i rilievi sul campo in cui è stato trovato il corpo e nell'abitazione

I carabinieri sono impegnati nella ricerca dell'arma usata dalla 23enne Martina Patti per uccidere la figlioletta di 5 anni, Elena Del Pozzo, lo scorso 13 giugno a Mascalucia. A cinque giorni dal rinvenimento del cadavere, gli inquirenti sono tornati nel campo di via Turati per sondare ogni centimetro di terra, nella speranza di trovare il coltello cui la donna ha fatto riferimento in sede di interrogatorio. Dovrebbe toccare in seguito all'abitazione in cui la bimba e la madre vivevano: si attende probabilmente la sera per utilizzare il luminol per la ricerca di possibili macchie di sangue, che non sono state trovate nella Fiat 500 della donna