Omicidio di Francesco Ilardi, vittima voleva mettersi in proprio: le indagini | Video

Francesco Ilardi, 51 anni, il commerciante di pollami ucciso lunedì scorso in un agguato ad Aci Sant'Antonio, sarebbe stato ucciso perchè voleva mettersi in proprio. A sparargli, secondo l'accusa, sarebbe stato Antonio Cosentino, di 33 anni, anch'egli un commerciante di pollame, figlio dell'ex collega di lavoro della vittima, in preda ad una forte acredine perchè Ilardi si era separato dal padre suo socio in affari