Omicidio di Elena Del Pozzo, il punto sulle indagini: si attende esito autopsia ed ispezione nella villetta

Tre i principali passaggi che riguarderanno, a stretto giro, le indagini sulla morte della piccola Elena Del Pozzo. La convalida del fermo della madre Martina Patti (sorvegliata a vista nel carcere di piazza Lanza) dovrebbe arrivare domani, insieme all'interrogatorio di garanzia, in programma alle 9 e 30. Gli accertamenti irripetibili sulla villetta in cui abitava la donna saranno fondamentali per rilevare tracce biologiche e capire se l'omicidio è avvenuto tra le mura domestiche o nel campo, come riferito dalla donna. L'autopsia sul corpo della bimba dovrebbe essere eseguita venerdì. Si cerca ancora l'arma del delitto