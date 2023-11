Dopo 15 anni gli autori degli omicidi di Francesco Rosano e Alfio Neri hanno un nome

A distanza di 15 anni è stata fatta luce su due delitti di mafia avvenuti ad Adrano nel 2008. Il primo è quello di Francesco Rosano, colpito al volto ed al torace il 18 gennaio di quell'anno mentre era alla guida della sua auto in via Bruno, ad Adrano, nei pressi della sua abitazione. Il secondo episodio di cronaca nera riguarda la morte di Alfio Neri, raggiunto da 6 proiettili calibro 7,65 e 38 nella tarda mattinata del successivo 15 agosto, mentre si trovava alla guida del suo scooter in via Cattaneo e tentava disperatamente di sfuggire ai suoi sicari. La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura etnea ha incaricato la sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Catania e gli agenti del commissariato di adranita di eseguire un’ordinanzacon la quale si dispone la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di quattro esponenti del clan Santangelo-Taccuni, articolazione locale della cosca mafiosa catanese Santapaola-Ercolano.

I nomi degli indagati e le accuse

Sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di due efferati omicidio in concorso, con l’aggravante di aver commesso il fatto per affermare e ribadirne la supremazia sul territorio di Adrano del loro gruppo di appartenenza rispetto agli altri clan. Si tratta di Gianni Santangelo (40 anni), del coetaneo Antonio Bulla, del 37enne Salvatore Crimi e del 38enne Alessio Samperi: tutti erano già detenuti in carcere per altra causa.

Francesco Rosano ucciso per vendetta contro i "Pipituni"

Sin da subito le indagini sull'omicidio di Francesco Rosano ipotizzarono una ritorsione attuata dai "Taccuni" in risposta al triplice delitto di Daniele Crimi, Alfio Finocchiaro e Alfio Rosano, avvenuto ad Adrano il 27 luglio del 2006. Nell'immediatezza dei fatti furono individuati come esecutori materiali i fratelli Antonino e Alfredo Liotta, soprannominati "trentalire", insieme a Vincenzo Mazzone. L'obiettivo delle loro pistole sarebbe dovuto essere, in realtà, Alfio Rosano, esponente di spicco della frangia mafiosa che porta il suo cognome (i cosiddetti "Pipituni"), organica al clan Santangelo - Taccuni. Ma, non riuscendoci, dovettero ripiegare su un parente per dare comunque un segnale forte. Le indagini successive hanno accertato la sussistenza di stretti rapporti tra Francesco Rosano, ucciso il 15 gennaio del 2008, e gli esponenti di vertice del gruppo "Liotta – Mazzone", ritenuti responsabili proprio del triplice omicidio del luglio di due anni prima.

I contrasti sulle estorsioni al mercato ortofrutticolo di Adrano

Per quanto riguarda le indagini sulla morte di Alfio Neri (soprannominato "pasta rattata"), avvenuta nell'agosto del 2008, anche in questo caso venne privilegiata la pista dei contrasti sorti tra cosce mafiose di Adrano. Il movente fu individuato in una ritorsione attuata dal clan Santangelo -Taccuni contro il gruppo di Francesco Coco, esponente di spicco del clan Scalisi, prossimo alla famiglia catanese dei Laudani, al quale Neri era strettamente legato, pur non essendo affiliato a quest’ultimo sodalizio mafioso. La sua eliminazione, secondo gli inquirentii, fu quindi un monito rivolto a Coco, che aveva anche avuto dei contrasti relativi alla riscossione delle estorsioni ad imprenditori e commercianti del mercato ortofrutticolo locale.

Il ruolo chiave dei collaboratori di giustizia

Tuttavia, è stato necessario aspettare altri elementi per chiudere il cerchio. Un prezioso aiuto alle indagini è stato fornito dalle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia adraniti, tra cui Giovanni La Rosa, Vincenzo Rosano, Francesco Rosano e Valerio Rosano, sia durante gli interrogatori che nel corso di apposite audizioni svoltesi in sede di incidente probatorio. I soli Gianni Santangelo e Antonino Bulla sono stati individuati quali esecutori materiali dell’omicidio di Francesco Rosano, ucciso il 18 gennaio del 2008 ad Adrano. Mentre sia loro due che Salvatore Crimi e Alessio Samperi, sono imputati con accusa analoga per l'omicidio di Alfio Neri, assassinato nell'agosto dello stesso anno.