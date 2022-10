Sono ancora in corso le indagini sull'autore della sparatoria che, nel pomeriggio di oggi, ha provocato la morte di Samuel Nizzari, rappresentate di generi alimentari. Ancora in corso le ricerche dell'autore dell'omicidio: l'attentatore si è dato alla fuga e in questo momento e braccato dalle volanti della polizia

Omicidio in via Carrubella, 46enne ucciso in strada per una lite condominiale: ricercato un 81enne