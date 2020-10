Operazione antidroga "'A Fossa", le indagini nate grazie ad un anonimo | Video

I militari dell'Arma hanno arrestato quattro persone e notificato ad altri sette un obbligo di dimora e di presentarsi alla polizia giudiziaria. I reati contestati, a vario titolo, sono spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di arma. Le indagini erano state avviate dopo che un anonimo aveva segnalato una fiorente attività di spaccio ad Aci Sant'Antonio e l'ubicazione di un deposito di droga in un garage dello stesso paese. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la rete che gestiva 'piazze di spaccio' anche a San Giovanni La Punta e a Pedara. Il gruppo utilizzava un linguaggio criptico non soltanto per organizzare incontri con gli acquirenti, ma anche per pianificare mirati furti di carburante da rivendere per ottenere denaro contante per finanziare l'acquisto di sostanze stupefacenti. Di rilievo anche il ruolo esercitato dalle donne che, in concorso con i mariti o i fidanzati e in presenza di minorenni, concorrevano alla cessione della droga organizzando gli appuntamenti con gli acquirenti. Nell'inchiesta, denominata 'A Fossa', sono complessivamente 18 gli indagati, ai quali i carabinieri hanno, contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza del Gip, notificato l'avviso di conclusione indagini.