Operazione "Sabbie mobili": "Vittime di estorsione denuncino, solo lo Stato garantisce protezione"

Le parole del direttore centrale anticrimine della polizia di Stato, Francesco Messina sul blitz antimafia che ha portato alla disarticolazione dell’associazione mafiosa Santapaola - Ercolano - squadra di Lineri con l'esecuzione di 21 custodie cautelari: "Su trentadue casi di estorsione, soltanto la metà hanno collaborato. Un altra metà si è guardata bene dal denunciare e collaborare con la giustizia. Una cattiva condotta che va stigmatizzata, perchè sui fenomeni estorsivi abbiamo investito in repressione e sono anni che abbiamo inciso su questo spazio criminale. Non è concepibile - sottolinea Messina - che si consideri l'azione della criminalità organizzata come azione protezione. L'unica protezione consentita è quella dello Stato, il resto è crimine".