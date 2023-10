Il panificio degli "orrori", muffa negli impasti e blatte su muri e pavimenti

Le immagini diffuse dai carabinieri sulle precarie condizioni igenico sanitarie di un panificio di via Plebiscito che era anche una base per lo spaccio di cocaina. In totale, sono stati sequestrati alimenti in cattivo stato di conservazione e il titolare dell'attività è stato sanzionato con ammende per un totale di oltre 12mila euro. L'Asp di Catania ha disposto la sospensione dell'attività lavorativa del panificio fino al ripristino delle norme igieniche