Percorrendo la via Cagliari: impossibile camminare sui marciapiedi invasi dai rifiuti | Video

Siamo in via Cagliari. Ma lo scenario, anche in altre vie di Catania, purtroppo non cambia. Questa mattina la città si è svegliata sommersa dai rifiuti. Percorrendo la via che, da corso delle Province porta al viale Vittorio Veneto, è impossibile camminare tra i sacchi di immondizia. E, visto che ai problemi della gestione si aggiunge l'inciviltà delle persone, ci troviamo a schivare anche frigoriferi e materassi abbandonati in strada