In via Galermo c'è una perdita d'acqua da due settimane | Video

All'interno della sede del IV Municipio, in via Galermo 254, da due settimane c'è una perdita d'acqua, non riparata nonostante le sollecitazioni inviate dal consigliere di municipalità Giuseppe Ragusa (M5S). "Ancora una volta - dichiara - subiamo le conseguenze di scelte sbagliate della politica, che ha abbandonato questa struttura nel periodo dell'amministrazione Pogliese. Chiedo l'intervento dell'assessore al Decentramento, diversamente continuerò ad inviare esposti fino alla risoluzione del problema"