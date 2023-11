Da scarto a risorsa: il tonnetto striato è già sulle tavole degli italiani, ma in pochi lo sanno

Il valore di mercato del tonnetto striato si assesta su cifre così basse da spingere i pescatori a ributtarlo (morto) in mare. Tutti lo hanno già mangiato: ma in pochi sanno che il tonno venduto in gran parte delle scatolette, ovvero il "katsuwonus pelamis", è proprio lui, anche se quasi sempre pescato all'estero. Un progetto del Flag Riviera Jonica Etnea sta ora cercando di valorizzare questa specie anche in Sicilia