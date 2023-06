Il ministro dell'Interno Piantedosi a Catania: "L'esercito è già presente, lavoreremo su piani specifici"

"Abbiamo fatto una ricognizione sui temi generali della sicurezza a Catania che non sono del tutto distanti da quelli di altre realtà metropolitane. In termini di impegno, abbiamo già dato rassicurazioni al sindaco Enrico Trantino sulle questioni della sicurezza di carattere generale e sulla percezione da parte della cittadinanza. L'impiego dell'esercito avviene già". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrando la stampa in Prefettura dopo una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Catania beneficia di una limitata quota di 16 unità di personale delle forze armate per il progetto 'Strade sicure', - prosegue - complementare rispetto all'operato delle forze di polizia. Quindi è plausibile tutto. Abbiamo anche un sistema di rinforzo ordinario con i battaglioni mobili. Fa molta suggestione parlare di esercito, ma c'è un piano complessivo che va anche oltre". "Quello che cercheremo di fare - ha aggiunto - è effettuare qualche pianificazione specifica su alcune piazze di spaccio ed aree frequentate dalla movida, in particolare".

Durante la campagna elettorale del Sindaco Enrico Trantino, il tema della sicurezza è stato centrale. Lui stesso, subito dopo aver appreso della notizia dell'avvenuta elezione, aveva ribadito la necessità di agire sul fronte della prevenzione, chiedendo una maggiore presenza dell'esercito ed un rafforzamento delle forze già in campo. "Sono molto contento del confronto avuto oggi con il ministro Piantedosi - ha detto - che ha fornito delle soluzioni e soprattutto è rimasto negativamente impressionato delle dotazioni del nostro corpo di polizia municipale, impegnandosi anche ad individuare dei correttivi rispetto ad una legislazione che ci penalizza, non permettendoci di assumere".