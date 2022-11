Migranti, il presidio al porto continua anche di notte | Video

C'è anche Luna Meli, vice referente territoriale di Refugees Welcome, tra i manifestanti che stanno trascorrendo la notte al porto di Catania, nei pressi della Geo Barents che staziona al molo 10. Il sit in procede in maniera permanente da oltre 24 ore. Mercoledì pomeriggio si terrà una manifestazione unitaria con i sindacati, associazioni umanitarie e realtà cittadine che operano nel sociale