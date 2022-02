Lavori in corso sul verde: un ramo si spezza e colpisce un'auto

Il consigliere comunale di Diventerà Bellissima ha annunciato la presentazione di una interrogazione a seguito dell'episodio accaduto oggi a Catania, a Piazza Lanza, documentato da un video. Nel corso delle operazioni di potatura ad opera della Multiservizi, in un'area non delimitata dai nastri di pericolo, un ramo si è spezzato e ha colpito un'auto danneggiandola.



"L'episodio odierno fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze - dice Zammataro - ma quando si eseguono lavori di potatura occorre rispettare le prescrizioni di sicurezza. Per preservare l'incolumità dei cittadini si potrebbero anche estendere maggiormente le aree interdette al passaggio dei pedoni e al transito dei veicoli. Se il ramo avesse colpito un ciclista o un motociclista o addirittura un pedone le conseguenze sarebbero state molto più serie".



"Così nella interrogazione che presenterò all'amministrazione, chiederò maggiori controlli nei confronti della partecipata nel caso in cui si eseguono lavori simili sul verde a tutela sia dei lavoratori sia dei cittadini. Il danno che potrebbe derivare da situazioni analoghe a quelle di piazza Lanza sarebbe duplice: da un lato sarebbero danneggiati i cittadini e dall'altro il Comune che si troverebbe a far fronte a provvedimenti risarcitori e quindi onerosi per le casse dell'ente", conclude.