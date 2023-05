Giorgia Meloni chiude la campagna di Trantino: "Catania non è più in dissesto e vista come esempio"

La Premier e leader di Fratelli d'Italia è salita sul palco del centrodestra, in piazza Università, per chiudere la campagna elettorale dell'avvocato Enrico Trantino

"Non dimenticate che se fosse stato per altri, questa città non sarebbe uscita per il dissesto finanziario in cui era precipitata". Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, questo pomeriggio in piazza Università, salendo sul palco del centrodestra per sostenere la candidatura a primo cittadino di Catania dell'avvocato Enrico Trantino. Insieme a lei, sul palco, il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.

"C'è stato qualcuno che ha lavorato, a vari livelli, - ha aggiunto la Meloni - per rimettere Catania nella condizione di ripartire. E oggi, grazie a quel lavoro che è stato fatto, Catania non solo non è più in dissesto, ma è vista come esempio tra le città metropolitane che sono meglio riuscite a spendere i fondi europei. Sono fatti concreti. Perchè, guardate, ci sono due modi di governare. C'è chi punta sulla comunicazione, quello che impatta tanto mediaticamente, ma che però produce niente. E ci sono quelli che fanno un lavoro molto più difficile, che lascia frutti anche dopo che se ne sono andati. A noi - conclude - piace governare così".