Processo Gregoretti, Salvini: "Oggi una ricostruzione coerente e corretta dei fatti"

E' stata rinviata al prossimo 5 marzo l'udienza preliminare del Caso Gregoretti che vede imputato l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona. Alla fine dell'udienza di oggi sia la ministra Luciana Lamorgese che il ministro Luigi Di Maio sono usciti dall'Aula Bunker di Catania senza fermarsi con i cronisti.

Salvini, invece, ha parlato sia del processo sia della attuale situazione politica: "C'è un nuovo governo che nasce, c'è un virus da sconfiggere e posti di lavoro da salvare. Con tutto l'amore che ho per questa città, più tempo passo a lavorare in ufficio e meno tempo passo in tribunale e meglio è".