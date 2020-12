Caso Gregoretti, sentito l'ex ministro Toninelli: "Salvini scarica le sue responsabilità" | Video

"Se leggete la memoria depositata dalla difesa di Salvini, a pagina 37 c'è scritto chi è Salvini, che a parole dice 'sono forte e difendo i confini italiani e non ho paura di niente' mentre nella memoria indica la 'mancanza dell'obbligo indicazione del pos in capo al ministero dell'Interno'. Per L'assegnazione del porto sicuro a terra c'è un mandato unico al ministro dell'Interno che è il responsabile. Stiamo assistendo invece al tentativo di scaricare sul ministero dei Trasporti responsabilità sue". Lo ha dichiarato l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, lasciando l'aula bunker di Catania dove è stato ascoltato nel corso dell'udienza preliminare del processo Gregoretti che vede accusato l'ex vice premier Matteo Salvini di sequestro di persona. "Un tentativo realizzato dall'uomo che diceva di difendere i confini italiani, che era l'uomo forte al Governo - ha aggiunto -Sono le leggi nazionali e internazionali che spiegano che l'assistenza in mare spetta al ministero dei trasporti, ma l'assegnazione del porto per lo sbarco è responsabilità unica de ministro dell'Interno".