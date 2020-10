Processo Salvini, Giorgia Meloni (FdI): "La politica deve difendere la propria autonomia"

"Nel nostro ordinamento essendoci la separazione dei poteri, la magistratura non dovrebbe entrare nelle scelte politiche. Ma prima di tutto, contesto il fatto che la politica non difenda la sua autonomia. La cosa che considero piu' scandalosa di tutte e' il voto sull'autorizzazione a procedere concesso dal Senato a Salvini, a maggior ragione che sia venuto dalla maggioranza di persone che con Salvini erano prima al governo e che, nel caso precedente della nave Diciotti, per tenere la poltrona, hanno votato con lui". L'ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine di un flash mob organizzato dal suo partito a Catania a sostegno di Matteo Salvini, ora in tribunale per l'udienza preliminare sul caso Gregoretti. E ha aggiunto: "I problemi della politica non si risolvono cosi': un avversario politico lo devi battere se sei capace con le regole della democrazia. Se invece lo fai sparire in galera, questo succede nei regimi e io non voglio regimi in Italia. Lo considero mostruoso, anche se fosse accaduto a un avversario politico".