Il progetto "Nesimart" colora le case popolari | Video I writers Antonio Anc Barbagallo e Antonio One Riccioli hanno realizzato un nuovo coloratissimo dipinto murale su un edificio popolare di via Lorenzo Bolano

I writers Antonio Anc Barbagallo e Antonio One Riccioli hanno realizzato un nuovo coloratissimo dipinto murale su un edificio popolare di via Lorenzo Bolano "Grazie all' interazione con l' Istituto Autonomo Case Popolari e la Ferrovia Circumetnea - dichiarano gli artisti - si è dato vita a quello che intendiamo considerare 'seme', poiché attraverso questo si ha la possibilità, insieme a chi vive il territorio, di veder 'fiorire' quello che sembrava essere un luogo di passaggio. Infatti, #rewriteyourcity è il motto con cui si intende 'riscrivere' la città partendo dal basso, attraverso le persone che, in primis, la abitano". "Il modo di pensare - continuano o writers Barbagallo e Riccioli, noti in città per altre iniziative analoghe - è senz'altro un modo per poter effettuare un cambiamento migliorando il punto di vista nell' osservare la realtà che ci circonda. Attraverso questi interventi di arte urbana abbiamo voluto comunicare, con la nostra associazione culturale Policromia, che vi è la possibilità di migliorare i luoghi attraverso la sinergia tra enti pubblici, aziende e i privati". Il progetto ha ricevuto il sostegno di aziende locali come Tomarchio - Pasticceria Siciliana, Officine del Colore, Printservice, The Registi Studios e Sicily Space Group.