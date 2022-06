I pescatori si fermano per il caro gasolio: "Sulle tavole dei siciliani solo pesce pescato all'estero"

Le marinerie dell'intera Sicilia incrociano le braccia. Non riescono a far fronte alle spese vive necessarie per affrontare le battute di pesca. E la concorrenza degli importatori esteri non permette di alzare i prezzi del pescato, anche se il gasolio nautico ha costi raddoppiati

Una delle poche cose che gli armatori siciliani, e non solo loro, rimpiangono dei tempi più duri della Pandemia è il prezzo del carburante. Il gasolio nautico era arrivato a costare appena 27 centesimi, contro gli attuali 1 euro e 20 al litro. Un motopeschereccio ha consumi elevatissimi. Basti pensare che il cambio olio motore viene effettuato ogni due pieni, con una cadenza meno che bisettimanale. L'aumento continuo dei prezzi riguarda anche le altre materie prime. Una cassetta di totani, necessaria per la pesca di tonni e spada, è passata da 40 a 60 euro. I cavi d'acciaio degli strascichi hanno oggi prezzi raddoppiati, così come il materiale necessario alla riparazione delle reti.

Tutti fattori che hanno convinto le marinerie dell'intera Sicilia a fermarsi nel pieno della bella stagione. Una scelta amara che rischia di scompigliare i bilanci dell'intero anno, ma è stata presa sull'esempio di quanto avvenuto in altre regioni italiane.

"Nel frattempo - spiega Lorenzo Molino, armatore del motopesca Maria Lucia - sulle tavole dei consumatori arriva il pesce straniero, che a volte non ha neanche indicazioni certe sulla provenienza ed è pescato con metodi e norme diverse dalle nostre. Abbiamo cercato di non aumentare i costi del pescato, anche perchè le regole del mercato non lo consentono. E questi sono i risultati: non riusciamo a coprire le spese vive. Chiediamo subito interventi concreti che possano riportare il prezzo del gasolio entro i 70 centesimi al litro. Diversamente non saremo in grado di far fronte al mantenimento dei nostri equipaggi".