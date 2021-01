Anche a Catania la protesta dei ristoratori: "Apriremo senza far entrare i clienti" | Video

Roberto Tudisco, ristoratore e responsabile di Assoesercenti - Unimpresa, è uno dei tanti imprenditori che ha scelto di aderire, a livello personale, alla protesta "Io apro", che in tutta Italia coinvolgerà oggi centinaia di operatori del settore. Secondo quanto più volte denunciato, le risorse stanziate dai decreti governativi non sono sufficienti per coprire le spese minime di gestione. Il rischio di non poter riaprire rischia così di diventare una certezza