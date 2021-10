Catania riparte: in centro storico si lavora per rimuovere i detriti

I commercianti già ieri sera si erano attivati per togliere quanta più acqua possibile dalle loro attività, invase dalla pioggia. Danni che per molti sono insormontabili. Alla pescheria non è ancora stato possibile rimuovere una vettura incastrata sotto gli archi della marina. Perfino le cancellate sono state spazzate via dalla furia della corrente. Gli operai della Dusty hanno completato la pulizia straordinaria di piazza Duomo