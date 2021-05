Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quoad e motocross scorazzano in piazza Federico di Svevia | Video

Un lettore di Cataniatoday ha osservato, indignato, due ragazzi che utilizzavano piazza Federico di Svevia come pista per i loro mezzi a motore, potenzialmente pericolosi per gli altri bambini presenti