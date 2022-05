Il Comune accelera sulla differenziata: entro settembre spariranno tutti i cassonetti

Sono in arrivo 26 occhi elettronici, che sorveglieranno i punti a rischio discarica. Il prossimo 29 maggio sarà avviato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta ad Ognina e Picanello ed è in arrivo una massiccia campagna informativa che punta a sensibilizzare i catanesi al rispetto delle nuove regole

Temporeggiare ancora sull'avvio della raccolta differenziata in tutte le aree della nostra città ha un costo troppo alto. Per conferire una tonnellata di rifiuti indifferenziati in discarica servono oggi 240 euro, contro i 107 di qualche mese fa. Anche per questo il Comune di Catania ha deciso di non temporeggiare oltre, avviando nel lotto centro la raccolta porta a porta ancor prima dell'inizio delle attività del consorzio Gema. Dal 29 maggio saranno rimossi i cassonetti ad Ognina e Picanello. La Dusty ha infatti ottenuto una proroga d'esercizio di alcune settimane, perche la nuova azienda appaltante ha richiesto un supplemento temporale per organizzare al meglio le proprie risorse. Il "cambio della guardia" è previsto per il 20 giugno.

I cassonetti spariranno del tutto ad inizio settembre

A palazzo degli Elefanti c'è già parecchia fibrillazione per questa nuova sfida, vissuta con un pizzico di comprensibile apprensione. Tant'è che più volte, durante la conferenza stampa di presentazione del servizio, è stata pronunciata la frase "Che il Signore ce la mandi buona". Ma l'assessore all'Ecologia Andrea Barresi conta, oltre che sul senso civico dei catanesi, anche sul deterrente delle multe. Oltre 10mila i verbali già elevati in questi mesi nei lotti nord e sud. Sono in arrivo altre 26 telecamere comunali che saranno collocate nei punti sensibili della città nei prossimi 10 giorni per scoraggiare gli incivili. I cassonetti saranno totalmente rimossi entro il primo di settembre.

Dati incoraggianti: si punta al 42 per cento di differenziata

Quali sono le previsioni per la "rivoluzione ecologica" che coinvolgerà anche Ognina e Picanello tra una decina di giorni? Forse migliori del previsto, dato che il lotto nord ha fatto registrare una percentuale di raccolta differenziata pari al 50 per cento e quello sud, in cui manca ancora qualche step, sfiora il 40 per cento. L'obiettivo è di arrivare al 42 per cento complessivo di raccolta effettuata con il solo servizio porta a porta e con le isole ecologiche, puntando soprattutto su una campagna informativa che coinvolgerà anche i bagnanti che frequenteranno gli stabilimenti comunali.