La soluzione dell'emergenza rifiuti tarda ad arrivare, Trantino: "Dalla crisi può nascere un'opportunità"

"Ancora da Palermo non sono giunte notizie. So che si sono riuniti, che stanno alacremente lavorando per una soluzione che consenta di ristabilire il corretto conferimento dei rifiuti e quindi il trasporto nella discarica che sarà individuata, qualunque essa sia. Nell'attesa che giunga questa soluzione, considerando che comunque l'orario non ci permetterebbe il ritorno alla lenta e progressiva normalità, dobbiamo essere pronti a fronteggiare questa condizione di emergenza". E' quanto reso noto dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, in un ennesimo videomessaggio pomeridiano, inviato per aggiornare la stampa ed i cittadini sui progressi fatti sul fronte dell'emergenza rifiuti nata dalla chiusura dell'impianto di trattamento bio meccanico di contrada Coda Volpe, a Lentini. Pochi o nulli in ambito regionale, visto che ancora le rassicurazioni fornite ieri dal presidente Renato Schifani non si sono ancora trasformate in fatti concreti. Ci si prepara, quindi, ad affrontare il quinto giorno di crisi, nel capoluogo etneo ed in altri 200 comuni siciliani. Ma non tutto il male, secondo il primo cittadino nonchè sindaco metropolitano, viene per nuocere.

Differenziata: bene la fiera, bocciata la pescheria

"Non dimentichiamoci - aggiunge Trantino - che da una crisi può nascere un'opportunità. Ed il fatto stesso che oggi alla fiera gli operatori abbiano risposto abbastanza bene, differenziando tutti i rifiuti e consentendo un'immediata ripulitura del mercato di piazza Carlo Alberto, ci deve fare sperare nella nascita di un nuovo modello organizzativo, che spero possa protrarsi anche per il futuro. Non la stessa cosa possiamo dire, purtroppo, per la pescheria. Perchè mentre i venditori storici, un po' più grandi, hanno rispettato le regole, gli altri hanno pensato bene di fare quello che hanno voluto, lasciando ai confini del mercato del pesce una serie indifferziata di rifiuti che naturalmente non abbiamo potuto raccogliere. Procurerà cattivi odori. Ma non è colpa mia".

Confermata la 'fera o luni e il mercato di San Giorgio

Domani si svolgeranno regolarmente i mercati di piazza del Carmelo (la 'fera 'o luni) e di San Giorgio."Alla stregua di quanto fatto oggi alla fiera di Catania - dichiara Francesco Valenti, presidente della VI Municipalità - domani al Mercatino rionale di San Giorgio verranno posizionati dei gasoloni per il conferimento differenziato della spazzatura". Il modello sperimentato oggi con successo, sarà quindi esportato anche negli altri quartieri . "Ho invitato i presidenti delle rispettive municipalità ed i consiglieri a svolgere un'azione persuasiva - spiega ancora il sindaco - nei confronti di questi operatori, perchè anch'essi rispettino le regole della differenziata.

Stasera solo organico, controlli severi

"Intanto, per stasera, ricordo ai catanesi che si può conferire solamente organico, senza mischiarlo con plastica o altro perchè gli operatori ecologici non lo raccoglieranno. In molti quartieri abbiamo già una condizione insostenibile. Cerchiamo di non aggravare - conclude Enrico Trantino - quello che viene avvertito come disagio, in cui vanno nel mezzo anche coloro che non c'entrano e non è giusto che paghino anche per gli incivili. Differenziare vuol dire anche fare un risparmio di costi, che si traduce in una maggiore erogazione di servizi da parte del comune. Strade, verde, marciapiedi. E' un'operazione a vincere".