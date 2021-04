Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giarre, pensionato rapinato in strada da per 10 euro e due collanine | Video

I due rapinatori che hanno preso di mira un 77enne di Giarre, dopo aver perquisito le tasche dei pantaloni del pensionato, erano riusciti ad asportare soltanto i dieci euro. Non soddisfatti, lo hanno quindi afferrato per il collo strappandogli con forza due catenine d’oro. Per il malcapitato, calci e schiaffi: il 47enne Roberto Sampieri è stato invece arrestato