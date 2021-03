Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aveva tentato rapina in un supermercato di Acireale | Video

Rocambolesca rapina in un supermercato di Acireale in via Pacinotti, lo scorso 8 agosto. L’uomo, armato di una spranga di ferro, con il volto travisato e quasi all’orario di chiusura, aveva fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale