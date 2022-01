I mafiosi che percepivano il reddito di cittadinanza dovranno restituire il denaro ricevuto | Video

Gianmauro Cipolletta, comandante della compagnia dei carabinieri di Paternò, spiega in che modo è stato possibile eseguire i controlli sul reddito di cittadinanza, scoprendo come questo beneficio fiscale fosse percepito anche da un esponente della cosca Alleruzzo-Assinnata-Amantea e da un appartenente al gruppo di Picanello della 'famiglia' Santapaola-Ercolano di Catania, oltre che da altri soggetti imparentati con pregidicati per reati di mafia