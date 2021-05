Estate e Covid: ecco come si potrà andare al mare in sicurezza | Video

La stagione balneare è alle porte. Dal 16 maggio sarà possibile avviare le attività degli stabilimenti siciliani e tutti i lidi catanesi sono in fermento per ultimare i lavori di manutenzione alle proprie strutture. Anche quest'anno, saranno in vigore le regole che tutti abbiamo dovuto osservare nel 2020 per combattere il Covid: cabine in comune solo con persone appartenenti allo stesso gruppo o nucleo familiare, un metro di distanza tra i lettini e 10 metri quadri per singola postazione. Si prospetta un calo di turisti legato alle difficoltà negli spostamenti, ma si rafforza la presenza dei catanesi nelle coste della propria città. Per aiutare i gestori degli stabilimenti balneari, la Regione ha convocato un tavolo di concertazione, decidendo così di affrontare in maniera condivisa tutti gli ostacoli di natura tecnica e burocratica che riguardano l'allestimento delle spiagge e delle piattaforme attrezzate dai privati. Rimane alta l'attenzione delle forze dell'ordine su tutto il litorale, in particolare sul viale Kennedy, in cui saranno aperte a breve anche le spiagge libere comunali. Tra le priorità, la lotta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e la repressione dei furti e di ogni altro genere di reato, per permettere ai più di godere il mare con serenità e sicurezza.