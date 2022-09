Schifani fissa gli obiettivi: "Termovalorizzatori, ponte sullo Stretto e lavoro ai giovani"

Il ritorno delle Province, la realizzazione di due termovalorizzatori, il ponte sullo Stretto e lavoro ai giovani. Renato Schifani, ormai certo della sua elezione a presidente della Regione, convoca una conferenza stampa e fissa gli obiettivi del suo governo. Un governo che, a detta dello stesso esponente del centrodestra avrà "una maggioranza abbastanza qualificata e non leggera come qualcuno adombrava", Sciolto il rebus sulla governabilità, Schifani ragiona su riforme e opere pubbliche per il rilancio dell'Isola. "Reintrodurremo le province, la riforma Delrio è fallita. Bisogna dirlo. Non ha dato risposte, proveremo con un ddl a istituirle in maniera compiuta, poi deciderà l'Assemblea regionale siciliana", ha annunciato. Sul fronte rifiuti, l'ormai prossimo governatore ha aggiunto: "Nel mio programma avevo detto che la differenziata è apprezzabile ma non decolla. Le discariche sono stracolme, lo sappiamo, a partire da Bellolampo. E' evidente che la soluzione non può che passate dalla realizzazione di due termovalorizzatori per dare ossigeno a due aree geografiche Palermo e Catania. Musumeci aveva avviato queste procedure. Se troverò le procedure avviate continuerò quel percorso". Inoltre, Schifani si è detto certo della realizzazione del Ponte sullo Stretto. "Lo vuole il centrodestra nazionale così come il centrodestra regionale, sarà una realtà ovvia". Anche perché, ha aggiunto, "voglio dare lavoro ai nostri giovani e questo si crea attraendo investimenti privati guardando all'interesse economico e all'ambiente".