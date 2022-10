Come preparare in casa le rame di Napoli | Video

Loredana Crisafi, docente e titolare della scuola di cucina Myda, spiega come realizzare in casa questa antica ricetta, tipica della festa di Ognissanti. La sua origine risale probabilmente al Regno delle due Sicilie. Durante il periodo borbonico fu adottata una moneta contenente una lega di rame, per sostituirne una più ricca in oro e argento. Qualcuno ideò quindi un dolce in onore di questo conio, chiamandolo appunto "rama di Napoli"