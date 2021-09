Ancora cassonetti bruciati ad Ognina e Picanello | Video

I piromani sono tornati in azione questa notte dando alle fiamme i cassonetti della parte alta di via del Rotolo e quelli posti nei pressi dell'isola ecologica di Picanello. I grossi cumuli di rifiuti hanno reso insostenibile la situazione per i residenti e qualcuno se ne approfitta alimentando i roghi durante la notte