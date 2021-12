Emergenza rifiuti, Bonaccorsi (M5S): "Battuta d'arresto lotto Centro, auspico intervento magistratura"

I problemi della differenziata di Catania sono al centro dell'intervento del consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. A seguito del ricorso al Tar di un'azienda le procedure per l'assegnazione del lotto Centro si sono bloccate. Quindi il porta a porta c'è in città ma a macchia di leopardo e l'esistenza ancora dei cassonetti convoglia migliaia di tonnellate di rifiuti nelle varie parti della città. Per queste ragioni Bonaccorsi critica l'amministrazione, i criteri del bando e chiede la trattazione in consiglio del tema.