Etna, dopo la pulizia tornano le discariche di rifiuti a Tarderia

Il sentiero delle ginestre era stato ripulito di recente da tonnellate di rifiuti speciali, gettati tra i castagni dai soliti incivili che cercano, in modo barbaro, di "velocizzarne" lo smaltimento abbandondoli nel bosco. Per chi passa da queste parti in cerca di aria pulita e relax, lo scempio ambientale è un colpo al cuore