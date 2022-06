Lettori: "In via Federico Confalonieri la spazzatura arriva alle finestre"

Continuiamo a ricevere decine di segnalazioni da parte dei cittadini esasperati per la presenza di grossi cumuli di rifiuti in tutta la città di Catania, specialmente nelle zone in cui la raccolta porta a porta è partita da poco. E' questo il caso di via Confalonieri: qui la spazzatura arriva alle finestre delle abitazioni, che devono così rimanere chiuse nonostante il gran caldo