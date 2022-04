Nesima: un furgone pieno di rifiuti lascia tutto il carico in strada e va via

Un lettore segnala l'ennesimo episodio di inciviltà verificatosi questa mattina a Nesima, in via via Giuseppe Baretti, una traversa di via Leopoldo Nobili. Due individui, giunti a bordo di un furgone preso a noleggio, hanno scaricato una grossa quantità di rifiuti, anche ingombranti. Andando via indisturbati in pieno giorno