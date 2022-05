Nesima, la differenziata non ingrana: montagne di rifiuti portate via con il bobcat | Video

"Questi rifiuti - spiega il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi (M5S) - non sono stati raccolti tutta la settimana, e nel 'rispetto' del calendario, vengono raccolti il venerdì come indifferenziato. In questa zona molte persone hanno differenziato il rifiuto, ma non è servito a nulla"