Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Ripreso da impianto videosorveglianza mentre tenta di uccidere il suo rivale | Video

Non gradiva le attenzioni che quell'uomo, più piccolo di lui di tre anni, aveva nei confronti di sua moglie: per questo lo ha affrontato in strada e lo ha ferito con un’arma appuntita. Il 78enne si è successivamente presentato spontaneamente negli uffici della squadra mobile della Questura rilasciando spontanee dichiarazioni e ammettendo l'aggressione