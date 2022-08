Le immagini della rissa degenerata in sparatoria all'Ecs Dogana | Video

Sarebbero gli appartenenti a due opposte fazioni, una vicina al clan Mazzei, l'altra vicina al clan Cappello Bonaccorsi i partecipanti alla rissa degenerata poi in una sparatoria avvenuta nei pressi di una discoteca del centro di Catania per la quale stamane la Polizia di Stato ha arrestato cinque persone con le accuse, a vario titolo, di rissa e lesioni personali aggravati dall'uso di armi, detenzione e porto in luogo pubblico di piu' armi comuni da sparo