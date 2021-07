Rissa in via Plebiscito: denunciati due uomini

Sono un 43enne di Catania e un 55enne di Misterbianco gli uomini individuati e denunciati dai carabinieri. Sono accusati di lesioni personali e resistenza e avrebbero dato origine alla violenta rissa dello scorso 17 luglio in via Plebiscito, nei pressi di uno dei tanti locale di carne equina della zona. Una rissa con bastoni e colpi proibiti tanto che i militari hanno dovuto faticare non poco per riportare la calma, Sembrerebbe che l’origine della lite sia da addebitare al comportamento dei due denunciati che, annebbiati dai fumi dell’alcol, avevano aggredito la proprietaria del ristorante ed il figlio minore venendo conseguentemente bloccati dagli altri avventori intervenuti a loro difesa. La donna e il minore hanno rimediato 30 giorni di prognosi.