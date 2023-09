Carabinieri, il nuovo comandante Altavilla: "Istituzioni compatte per migliorare Catania" | Video

Dallo scorso 4 settembre, il colonnello Salvatore Altavilla è alla guida del comando provinciale dei carabinieri, in "staffetta" con il suo predecessore Rino Coppola. "Cooperazione, sinergia, condivisione: sono le tre parole magiche - ha detto nel suo primo incontro con i giornalisti- affinché il dispositivo di prevenzione possa raggiungere gli effetti migliori. Ovviamente il tutto sotto il coordinamento dell'autorità prefettizia. Ho già incontrato le istituzioni della città che mi hanno accolto come meglio non poteva andare. Ne sono molto felice - ha continuato Altavilla - e ho percepito l'idea di istituzioni compatte, monolitiche, pronte a continuare ad operare per migliorare la vita dei catanesi. Catania è una città particolare ed anche gli interventi devono essere commisurati alle esigenze del territorio. Noi siamo a fianco ai cittadini. Ci siamo stando tra la gente ed ascoltandola".

Altavilla, che ha appena lasciato l'incarico di comandante dell’Istituto Superiore di Tecniche Investigativa dell’Arma con sede a Velletri, è legato al capoluogo etneo da ricordi di gioventù e conosce già le problematiche del tessuto sociale cittadino oltre che del resto della Sicilia. Ha infatti prestato servizio anche a Caltanissetta, Palermo e Bagheria. "Trovo una Catania anche migliorata, per certi versi. Ero qui alla fine degli anni ottanta come studente universitario. E quella era una città veramente difficile".

Infine, un passaggio sui tantissimi casi di violenza sulle donne, presenti ogni settimana anche nelle cronache del nostro giornale. "La violenza di genere è un ambito di priorità del nostro sforzo operativo. Le nostre caserme sono sempre aperte. Pensate che lo scorso anno la stazione di piazza Verga ha ricevuto 14 mila denunce, tra cui tantissimi sono i casi di violenza di genere. Non si deve fare altro che denunciare per intervenire in maniera risolutiva".