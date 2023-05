Salvini: "Il ponte sullo Stretto? Sarà il più sicuro e green del mondo"

"Io a Catania ci sono venuto per parecchio tempo tutti i mesi. Una volta al mese avevo appuntamento a Catania, ma non ai giardini, al museo, all'università, al mercato del pesce, sui viali. Una volta al mese sono andato da imputato al tribunale, e ne sono orgoglioso, perchè ero accusato di aver bloccato gli sbarchi di clandestini in Sicilia e sono orgoglioso di aver fatto quello che ho fatto". Sono parole pronunciate dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonchè leader della Lega, Matteo Salvini, presente oggi a Catania per supportare l'avvocato Enrico Trantino, in chiusura di campagna elettorale. Sul palco, in piazza Università, anche la Premier Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.

"Io passato da arancino ad arancina"

"Adesso però, mi hanno archiviato l'inchiesta a Catania e ne ho un'altra a Palermo. Quindi - continua -sono passato dall'arancino all'arancina. Il nove giugno sarò a Palermo perché sono accusato di sequestro di persona, rischiando quindici anni di carcere. In quell'aula dove si processano i mafiosi, io andrò a testa alta anche a nome vostro. Perché difendere i confini del mio paese è un dovere nonché un diritto. A processo dovrebbero andare gli scafisti, i trafficanti e non quelli che hanno difeso il loro paese".

"Il ponte sullo Stretto sarà il più sicuro del mondo"

"Questa è la settimana in cui si ricorda anche la strage di Capaci. Sarò orgoglioso che della Sicilia, nel mondo - ha detto poi, facendo riferimento al ponte sullo Stretto di Messina - non si parli solo per i problemi di criminalità e di mafia ma da tutto il mondo verranno ad ammirare il ponte più bello, più sicuro e più green di tutto il mondo. È l'impegno che io mi prendo questa sera davanti a voi. Ovviamente - aggiunge - il ponte da solo non risolve i problemi. Sono aperti e apriranno cantieri in Sicilia per strade, autostrade, ferrovie per ventotto miliardi di euro. Ad esempio per la Catania Ragusa, la tangenziale di Gela, undici miliardi per arrivare velocemente in treno da Palermo a Catania a Messina".