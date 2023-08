Lancia una sciarpa del Calcio Catania sulla macchina di papa Francesco: il video è virale

Il lettore Roberto Pappalardo, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù dello scorso 6 agosto, si trovava a Lisbona in rappresentanza dell'azione cattolica di Trecastagni. Al passaggio della papa-mobile, ha "lanciato" a Bergoglio una sciarpa del Calcio Catania. Il video è stato realizzato da Alessia Massimino che è riuscita a cogliere l'attimo. In pochi giorni ha fatto il giro dei social. Non è dato sapere se il pontefice abbia apprezzato o meno l'iniziativa...