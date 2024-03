"Scioperiamo contro la violenza patriarcale", il corteo in piazza Duomo

Le due donne, alle quali è dedicato l'evento di stasera in piazza dei Libri, sono: Magò e Julieta. Magò (Maria Gloria Poltronieri Borges), musicista, ballerina, capoeirista è stata a Catania nel 2017, per organizzare due laboratori di pandeiro al Midulla Centro Polifunzionale - San Cristoforo. Miss Jujuba (Julieta Hernandez) invece era un clown e artista di strada che ha provato ad aiutare dei bambini in difficoltà incontrati lungo il suo viaggio in bicicletta ma è stata ricambiata con la violenza prima e con una morte atroce dopo, nel dicembre 2023. "Le loro storie ci hanno gettato addosso grande sconforto e molta rabbia perché sono tante le artiste viaggiatrici che vi abbiamo fatto conoscere in questi 11 anni di attività con Ursino Buskers e non si può restare in silenzio di fronte a tanta brutalità e ingiustizia. Ci chiediamo che mondo è questo se una donna non è mai libera di sentirsi al sicuro?", si legge nel post su Facebook dell'associazione.