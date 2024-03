Scippatore seriale si intrufola in area pedonale con una Fiat 600 per rubare una borsa | Video

Un primo scippo è stato effettuato da un ladro 24enne all'angolo tra via Mancini e via Vasta ai danni di una donna, trascinata poi per alcuni metri sull'asfalto riportando alcune lesioni. In piazza Duomo il secondo tentativo, non riuscito: in entrambe le occasioni le telecamere hanno registrato tutto