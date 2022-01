Scomparsa di Agata Scuto, il presunto omicida ha tentato di inquinare le indagini

Le attenzioni dei carabinieri, che indagano sulla scomparsa della giovane disabile Agata Scuto, si sono concentrate sul 60enne Rosario Palermo. Questo, come spiega la Procura di Catania, "in ragione del rapporto particolare che egli aveva instaurato nell'ultimo periodo con la ragazza" e per "le falsità delle notizie fornite agli inquirenti sui suoi spostamenti il giorno della scomparsa di Agata". Ecco la ricostruzione del comandante della Compagnia dei carabinieri di Acireale, capitano Stefania Riscolo