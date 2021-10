Scordia travolta dal maltempo, le auto sommerse dall'acqua | Video

A Scordia diverse auto sono state trascinate via dalla furia dell'acqua che ha trasformato le strade in fiumi in piena. Si cerca una coppia di anziani, dispersa dopo aver abbandonato la propria vettura. Nella zona sono caduti quasi 150 millimetri di pioggia, una quantità che solitamente si registra nell'arco di alcuni mesi