Maltempo a Scordia, riprese le ricerche della donna dispersa

Sono riprese le ricerche della donna dispersa da due giorni a Scordia, in seguito al nubifragio che ha coinvolto la cittadina etnea. Squadre di tecnici di soccorso in forra provenienti da Catania e Ragusa, tecnici di soccorso alpino e speleologico stanno già operando sul posto per localizzare la signora scomparsa. Insieme a loro sono presenti gli uomini del soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi, i vigili del fuoco, i carabinieri e le altre forze dell'ordine, oltre ai volontari della Protezione civile. Ieri era stato ritrovato il corpo senza vita del marito, Sebastiano Gambera. Intanto, come riferiscono i vigili del fuoco, sono stati circa 500 gli interventi legati al maltempo in Sicilia e Calabria: 250 a Catania, 140 a Reggio Calabria, 52 a Cosenza, 49 a Vibo Valentia. Son oltre 300 i pompieri al lavoro in queste ore.